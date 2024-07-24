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Бладцева — о допуске на ОИ-2024: была небольшая радость, что нас наконец-то допускают

Бладцева — о допуске на ОИ-2024: была небольшая радость, что нас наконец-то допускают
Анжела Бладцева
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Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева рассказала о том, как отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«На самом деле не было чего‑то такого прям «вау!» Отнеслась к этому достаточно спокойно. Просто была, я бы сказала, небольшая радость от того, что нас наконец‑то допускают, хоть и при определённых условиях.

Главное – следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чём. Не скажу, что меня это никак не задевает. Даже если будут что‑то публиковать насчёт того, что как‑то что‑то незаслуженно, всё равно хочется участвовать. Лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там прописано, что даже после Олимпиады всё равно нужно будет их придерживаться. Просто буду делать своё, а там уже меня оценят судьи. Я знаю, ради чего я работала, за что я работаю и что я могу получить. Я уверена на все 100%, что это реально!» — сказала Бладцева в интервью «Матч ТВ».

Соревнования по прыжкам на батуте в Париже-2024 состоятся 2 августа.

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