Во Франции задержали 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде-2024

Во Франции задержали подозреваемого, который собирался устроить теракт на Олимпиаде-2024. Об этом со ссылкой на France 3 сообщило «РИА Новости Спорт».

Оперативные работы были проведены около Бордо. Подозреваемому вменяют участие в организованной преступной группировке. Молодой человек в социальных сетях сообщил о желании совершить насилие во время Олимпиады. Его заключили под стражу на четыре дня.

Ранее во Франции арестовали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады-2024. Об этом сообщила газета Le Parisien. Уточняется, что подозреваемый 1984 года рождения. Накануне нарушителя порядка заключили под стражу, а прокуратурой Парижа ему уже предъявлены обвинения в разведке в пользу иностранной державы с целью разжигания вражды во Франции.