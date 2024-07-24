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Чемпионка ОИ отстранена от соревнований из-за жестокого обращения с животными

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила на полгода олимпийскую чемпионку британскую всадницу Шарлотту Дюжарден за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу FEI.

Ранее Дюжарден самостоятельно снялась с Игр в Париже из-за скандальной видеозаписи четырёхлетней давности, на которой видно, как наездница допускает серьёзную ошибку в отношении животного.

39-летняя Дюжарден является трёхкратной олимпийской чемпионкой, серебряным и двукратным бронзовым призёром Игр, командором ордена Британской империи. Она самая титулованная британская спортсменка по количеству завоёванных медалей Олимпийских игр. Спортсменка делит первое место по этому показателю с велогонщицей Лорой Кенни.