В МОК утвердили форму, в которой Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму, в которой российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024. Об этом рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нём выступала на чемпионате России. Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», — приводит слова Федоренчик ТАСС.

Ранее Бладцева рассказала о том, как отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Спортсменка восприняла информацию спокойно.

Отметим, что соревнования по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся 2 августа.