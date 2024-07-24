БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

В МОК утвердили форму, в которой Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024

В МОК утвердили форму, в которой Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024
Анжела Бладцева
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму, в которой российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024. Об этом рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нём выступала на чемпионате России. Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», — приводит слова Федоренчик ТАСС.

Ранее Бладцева рассказала о том, как отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Спортсменка восприняла информацию спокойно.

Отметим, что соревнования по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся 2 августа.

Материалы по теме
Бладцева — о допуске на ОИ-2024: была небольшая радость, что нас наконец-то допускают
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android