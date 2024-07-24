Личный тренер рассказала о самочувствии батутистки Бладцевой накануне Олимпиады-2024

Личный тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой рассказала о том, как чувствует себя перед Олимпиадой-2024 спортсменка.

«Сейчас Анжела проходит тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. 29 июля она вылетит в Париж, 28 июля у Анжелы будет последняя тренировка перед отправкой на Олимпиаду. Спортсменка очень хорошо себя чувствует, настроена оптимистично. Она уже прошла УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»), во вторник с утра к ней приезжал допинг-контроль», — приводит слова Елены Федоренчик ТАСС.

Ранее Бладцева рассказала о том, как отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Спортсменка восприняла информацию спокойно.

Отметим, что соревнования по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся 2 августа.