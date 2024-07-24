Велогонщица Тамара Дронова прибыла на Олимпиаду-2024

Российская трековая и шоссейная велогонщица Тамара Дронова прибыла на Олимпиаду. Об этом сообщил сопровождающий нейтральных спортсменов Никита Бекинеев.

«Никаких проблем на въезде или с расселением не было. Питание хорошее. В номере есть кондиционер. Размещение у нас двухместное. Всё хорошо. Тамара уже в Олимпийской деревне.

Сегодня прилетит Глеб Сырица, Алёна Иванченко будет в Париже 1 августа, она прилетает непосредственно под групповую гонку», — приводит слова Бекинеева «Матч ТВ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которых допустил до Олимпиады-2024. В него также вошли три велогонщика: Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица.