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Веснина провела рум-тур по номеру в деревне Олимпиады-2024

Веснина провела рум-тур по номеру в деревне Олимпиады-2024
Елена Веснина
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина провела рум-тур по комнате в Олимпийской деревне ОИ-2024. Спортсменка поделилась тем, в каких условиях будет проживать в Париже.

«Вот он мой пентхаус. Моя картонная кровать. Вид даже на Сену», — рассказала Веснина в социальных сетях.

Елена Веснина также является серебряным призёром Игр-2020 в Токио (Япония) в миксте.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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