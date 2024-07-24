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Леброн и Гауфф стали знаменосцами сборной США на церемонии открытия Олимпиады-2024

Леброн и Гауфф стали знаменосцами сборной США на церемонии открытия Олимпиады-2024
Кори Гауфф и Леброн Джеймс
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Лидер баскетбольной сборной США Леброн Джеймс и вторая ракетка мира теннисистка Кори Гауфф стали знаменосцами звёздно-полосатых на церемонии открытия Олимпиады-2024.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля, из социальных сетей сборной США.

Леброн Джеймс является двукратным победителем Игр (2008, 2012) и бронзовым призёром Олимпиады-2004, а Кори Гауфф сыграет на первой для себя Олимпиаде. Она также стала первой в истории США теннисисткой, которой доверили нести знамя на параде стран-участниц во время церемонии открытия. В этом году Гауфф стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Ранее американский спортивный журнал Sports Illustrated сделал прогноз, в котором предсказал Гауфф серебряную награду олимпийского турнира в одиночном разряде.

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