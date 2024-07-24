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Плавание, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием плавательного турнира (время начала соревнований — московское).

27 июля:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала.

21:42 — Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал.

21:55 — Женщины. 400 м вольный стиль. Финал.

22:15 — Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала.

22:37 — Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.

22:50 — Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.

28 июля:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Мужчины. 400 м комплекс. Финал.

21:45 — Женщины. 100 м баттерфляй. Финал.

21:51 — Мужчины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.

22:15 — Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала.

22:37 — Мужчины. 100 м на спине. 1/2 финала.

22:54 — Мужчины. 100 м брасс. Финал.

23:00 — Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.

29 июля:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Женщины. 400 м комплекс. Финал.

21:43 — Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.

22:00 — Женщины. 100 м на спине. 1/2 финала.

22:22 — Мужчины. 100 м на спине. Финал.

22:32 — Женщины. 100 м брасс. Финал.

22:48 — Женщины. 200 м вольный стиль. Финал.

30 июля:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала.

21:41 — Мужчины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала.

21:57 — Женщины. 100 м на спине. Финал.

22:03 — Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал.

22:25 — Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.

22:46 — Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала.

22:59 — Мужчины. Эстафета 4x200 м вольный стиль. Финал.

31 июля:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Женщины. 100 м вольный стиль. Финал.

21:36 — Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.

21:42 — Женщины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала.

22:04 — Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.

22:34 — Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала.

22:46 — Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала.

23:08 — Мужчины. 200 м брасс. Финал.

23:15 — Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал.

1 августа:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Женщины. 200 м баттерфляй. Финал.

21:37 — Мужчины. 200 м на спине. Финал.

21:44 — Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала.

22:03 — Женщины. 200 м брасс. Финал.

22:03 — Женщины. 200 м на спине. 1/2 финала.

22:34 — Мужчины. 200 м комплекс. 1/2 финала.

22:48 — Женщины. Эстафета 4x200 м вольный стиль. Финал.

2 августа:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал.

21:39 -Женщины. 200 м на спине. Финал.

21:49 — Мужчины. 200 м комплекс. Финал.

22:09 — Мужчины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала.

22:34 -Женщины. 200 м комплекс. 1/2 финала.

3 августа:

12:00 — предварительные заплывы.

21:30 — Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал.

21:39 — Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала.

21:59 -Женщины. 200 м комплекс. Финал.

22:09 — Женщины. 800 м вольный стиль. Финал.

22:33 — Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

4 августа:

19:30 — Женщины. 50 м вольный стиль. Финал.

19:36 — Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.

20:12 — Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

20:35 — Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

8 августа:

8:30 — Женщины. Открытая вода 10 км.

8:30 — Мужчины. Открытая вода 10 км.