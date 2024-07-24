Плавание, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием плавательного турнира (время начала соревнований — московское).
27 июля:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала.
21:42 — Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал.
21:55 — Женщины. 400 м вольный стиль. Финал.
22:15 — Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала.
22:37 — Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.
22:50 — Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.
28 июля:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Мужчины. 400 м комплекс. Финал.
21:45 — Женщины. 100 м баттерфляй. Финал.
21:51 — Мужчины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.
22:15 — Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала.
22:37 — Мужчины. 100 м на спине. 1/2 финала.
22:54 — Мужчины. 100 м брасс. Финал.
23:00 — Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.
29 июля:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Женщины. 400 м комплекс. Финал.
21:43 — Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.
22:00 — Женщины. 100 м на спине. 1/2 финала.
22:22 — Мужчины. 100 м на спине. Финал.
22:32 — Женщины. 100 м брасс. Финал.
22:48 — Женщины. 200 м вольный стиль. Финал.
30 июля:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала.
21:41 — Мужчины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала.
21:57 — Женщины. 100 м на спине. Финал.
22:03 — Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал.
22:25 — Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала.
22:46 — Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала.
22:59 — Мужчины. Эстафета 4x200 м вольный стиль. Финал.
31 июля:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Женщины. 100 м вольный стиль. Финал.
21:36 — Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.
21:42 — Женщины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала.
22:04 — Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.
22:34 — Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала.
22:46 — Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала.
23:08 — Мужчины. 200 м брасс. Финал.
23:15 — Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал.
1 августа:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Женщины. 200 м баттерфляй. Финал.
21:37 — Мужчины. 200 м на спине. Финал.
21:44 — Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала.
22:03 — Женщины. 200 м брасс. Финал.
22:03 — Женщины. 200 м на спине. 1/2 финала.
22:34 — Мужчины. 200 м комплекс. 1/2 финала.
22:48 — Женщины. Эстафета 4x200 м вольный стиль. Финал.
2 августа:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал.
21:39 -Женщины. 200 м на спине. Финал.
21:49 — Мужчины. 200 м комплекс. Финал.
22:09 — Мужчины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала.
22:34 -Женщины. 200 м комплекс. 1/2 финала.
3 августа:
12:00 — предварительные заплывы.
21:30 — Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал.
21:39 — Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала.
21:59 -Женщины. 200 м комплекс. Финал.
22:09 — Женщины. 800 м вольный стиль. Финал.
22:33 — Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
4 августа:
19:30 — Женщины. 50 м вольный стиль. Финал.
19:36 — Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.
20:12 — Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
20:35 — Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
8 августа:
8:30 — Женщины. Открытая вода 10 км.
8:30 — Мужчины. Открытая вода 10 км.