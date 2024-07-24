Олимпийские игры — 2024 в Париже стартовали

Сегодня, 24 июля, начались соревнования в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Программа Олимпиады открылась матчами 1-го тура группового этапа футбольного турнира, в которых встречаются участники группы В сборные Аргентины и Марокко и группы С Узбекистана и Испании. Игры начались в 16:00 по московскому времени.

Сегодня, 24 июля, в рамках программы летних Олимпийских игр — 2024 также начнутся соревнования группового этапа по регби.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени. Первый комплект медалей будет разыгран в субботу, 27 июля, в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.