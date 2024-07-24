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«Для меня это честь». Гауфф — о праве нести флаг США на церемонии открытия ОИ-2024

«Для меня это честь». Гауфф — о праве нести флаг США на церемонии открытия ОИ-2024
Кори Гауфф
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Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф отреагировала на новость о том, что ей предстоит нести флаг США на церемонии открытия ОИ-2024.

«Хочу сказать спасибо моим коллегам-олимпийцам из сборной США за то, что они проголосовали за меня и выбрали для этой невероятной миссии, быть знаменосцем на церемонии открытия. Большое спасибо. Для меня это честь», — написала Гауфф в социальных сетях.

Кори Гауфф стала знаменосцем вместе с лидером американской баскетбольной сборной Леброном Джеймсом.

Леброн Джеймс является двукратным победителем Игр (2008, 2012) и бронзовым призёром Олимпиады-2004, а Кори Гауфф сыграет на первой для себя Олимпиаде. Она также стала первой в истории США теннисисткой, которой доверили нести знамя на параде стран-участниц во время церемонии открытия. В этом году Гауфф стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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