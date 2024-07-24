Прыжки в воду, Олимпиада 2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по прыжкам в воду (время начала соревнований — московское).
27 июля: 12:00 — Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.
29 июля: 12:00 — Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал.
31 июля: 12:00 — Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.
2 августа: 12:00 — Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.
5 августа: 11:00 Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд, 16:00 — Финал.
6 августа: 11:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд; 16:00 — Женщины. Вышка 10 м. Финал.
7 августа: 11:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 финала; 16:00 — Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд.
8 августа: 11:00 — Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала; 16:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
9 августа: 11:00 — Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд; 16:00 — Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
10 августа: Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала; 16:00 — Финал.