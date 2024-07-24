БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Прыжки в воду, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Прыжки в воду, Олимпиада 2024 в Париже — расписание соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по прыжкам в воду (время начала соревнований — московское).

27 июля: 12:00 — Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.

29 июля: 12:00 — Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

31 июля: 12:00 — Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

2 августа: 12:00 — Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.

5 августа: 11:00 Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд, 16:00 — Финал.

6 августа: 11:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд; 16:00 — Женщины. Вышка 10 м. Финал.

7 августа: 11:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 финала; 16:00 — Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд.

8 августа: 11:00 — Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала; 16:00 — Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

9 августа: 11:00 — Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд; 16:00 — Женщины. Трамплин 3 м. Финал.

10 августа: Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала; 16:00 — Финал.

Календарь Олимпийских игр - 2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android