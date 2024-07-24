Томас Бах был переизбран членом МОК на восемь лет

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах был переизбран членом организации на восемь лет.

Это решение приняли на 142-й сессии МОК. За переизбрание главы организации проголосовали 93 человека, ещё двое воздержались.

Баху 70 лет. Он возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним.

Ранее МОК утвердил форму, в которой российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева будет выступать на Олимпиаде-2024. Об этом рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

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Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх.