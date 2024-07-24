БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Велоспорт, трековые гонки, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Велоспорт, трековые гонки, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по трековым гонкам.

5 августа
20:53 — Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
20:58 — Женщины. Командный спринт. Финал

6 августа
21:02 — Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
21:07 — Мужчины. Командный спринт. Финал

7 августа
19:25 — Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место
19:33 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
19:57 — Женщины. Командная гонка преследования. Финал

8 августа
20:11 — Женщины. Кейрин. Финал
20:27 — Мужчины. Омниум. Финал

9 августа
19:00 — Мужчины. Спринт. Гонка 1
19:09 -Женщины. Мэдисон. Финал
20:02 — Мужчины. Спринт. Гонка 2
20:38 — Мужчины. Спринт. Финал

10 августа
18:59 — Мужчины. Мэдисон. Финал

11 августа
13:45 — Женщины. Спринт. Гонка 1
14:15 — Женщины. Спринт. Гонка 2
14:32 — Мужчины. Кейрин. Финал
14:44 — Женщины. Спринт. Финал
14:56 — Женщины. Омниум. Финал

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android