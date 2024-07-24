Велоспорт, трековые гонки, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по трековым гонкам.
5 августа
20:53 — Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
20:58 — Женщины. Командный спринт. Финал
6 августа
21:02 — Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место
21:07 — Мужчины. Командный спринт. Финал
7 августа
19:25 — Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место
19:33 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
19:57 — Женщины. Командная гонка преследования. Финал
8 августа
20:11 — Женщины. Кейрин. Финал
20:27 — Мужчины. Омниум. Финал
9 августа
19:00 — Мужчины. Спринт. Гонка 1
19:09 -Женщины. Мэдисон. Финал
20:02 — Мужчины. Спринт. Гонка 2
20:38 — Мужчины. Спринт. Финал
10 августа
18:59 — Мужчины. Мэдисон. Финал
11 августа
13:45 — Женщины. Спринт. Гонка 1
14:15 — Женщины. Спринт. Гонка 2
14:32 — Мужчины. Кейрин. Финал
14:44 — Женщины. Спринт. Финал
14:56 — Женщины. Омниум. Финал