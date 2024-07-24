Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Велоспорт, трековые гонки, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по трековым гонкам.

5 августа

20:53 — Женщины. Командный спринт. Заезд за 3-е место

20:58 — Женщины. Командный спринт. Финал

6 августа

21:02 — Мужчины. Командный спринт. Заезд за 3-е место

21:07 — Мужчины. Командный спринт. Финал

7 августа

19:25 — Мужчины. Командная гонка преследования. Заезд за 3-е место

19:33 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал

19:57 — Женщины. Командная гонка преследования. Финал

8 августа

20:11 — Женщины. Кейрин. Финал

20:27 — Мужчины. Омниум. Финал

9 августа

19:00 — Мужчины. Спринт. Гонка 1

19:09 -Женщины. Мэдисон. Финал

20:02 — Мужчины. Спринт. Гонка 2

20:38 — Мужчины. Спринт. Финал

10 августа

18:59 — Мужчины. Мэдисон. Финал

11 августа

13:45 — Женщины. Спринт. Гонка 1

14:15 — Женщины. Спринт. Гонка 2

14:32 — Мужчины. Кейрин. Финал

14:44 — Женщины. Спринт. Финал

14:56 — Женщины. Омниум. Финал