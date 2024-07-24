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Велоспорт, шоссейные гонки, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Велоспорт, шоссейные гонки, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по шоссейным гонкам.

27 июля
15:30 — Женщины. Гонка с раздельным стартом. Финал
17:34 — Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал
3 августа
12:00 — Мужчины. Групповая гонка. Финал
4 августа
15:00 — Женщины. Групповая гонка. Финал

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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