Велоспорт, шоссейные гонки, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по шоссейным гонкам.

27 июля

15:30 — Женщины. Гонка с раздельным стартом. Финал

17:34 — Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал

3 августа

12:00 — Мужчины. Групповая гонка. Финал

4 августа

15:00 — Женщины. Групповая гонка. Финал

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.