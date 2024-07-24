Скандал в первый день Олимпиады, Синнер пропустит турнир. Главное к вечеру
Скандальный футбольный матч между Марокко и Аргентиной на Олимпиаде, Янник Синнер отказался от участия на играх, а «Зенит» попрощался с Марио Фернандесом. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 июля.
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