Синхронное плавание, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по синхронному плаванию.

5 августа

20:30 — Женщины. Группы. Техническая программа

6 августа

20:30 — Женщины. Группы. Произвольная программа. Квалификация

7 августа

20:30 — Женщины. Группы. Акробатическая программа. Произвольная программа. Квалификация

9 августа

20:30 — Женщины. Дуэты. Техническая программа

10 августа

20:30 — Женщины. Дуэты. Произвольная программа. Финал

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.