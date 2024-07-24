Синхронное плавание, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по синхронному плаванию.
5 августа
20:30 — Женщины. Группы. Техническая программа
6 августа
20:30 — Женщины. Группы. Произвольная программа. Квалификация
7 августа
20:30 — Женщины. Группы. Акробатическая программа. Произвольная программа. Квалификация
9 августа
20:30 — Женщины. Дуэты. Техническая программа
10 августа
20:30 — Женщины. Дуэты. Произвольная программа. Финал
Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.