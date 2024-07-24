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Алькарас в Олимпийской деревне сфотографировался с нидерландскими спортсменками

Алькарас в Олимпийской деревне сфотографировался с нидерландскими спортсменками
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В Сети появилось фото четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с нидерландскими спортсменками, сделанное в Олимпийское деревне.

21-летний Карлос Алькарас сыграет на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе с Рафаэлем Надалем в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.

Ранее Надаль высказался о предстоящем выступлении на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Карлосом Алькарасом.

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