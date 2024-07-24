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Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по гребле на байдарках и каноэ.

8 августа

14:30 — Мужчины. Каноэ-двойка, 500 м. Финал

14:40 — Женщины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Финал

14:50 — Мужчины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Финал

9 августа

13:50 — Женщины. Каноэ-двойка, 500 м. Финал

14:10 — Женщины. Байдарка-двойка, 500 м. Финал

14:30 — Мужчины. Байдарка-двойка, 500 м. Финал

14:50 — Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м. Финал

10 августа

14:00 — Женщины. Байдарка-одиночка, 500 м. Финал

14:20 — Мужчины. Байдарка-одиночка, 1000 м. Финал

14:50 — Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м. Финал

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.