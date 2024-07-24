Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира по гребле на байдарках и каноэ.
8 августа
14:30 — Мужчины. Каноэ-двойка, 500 м. Финал
14:40 — Женщины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Финал
14:50 — Мужчины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Финал
9 августа
13:50 — Женщины. Каноэ-двойка, 500 м. Финал
14:10 — Женщины. Байдарка-двойка, 500 м. Финал
14:30 — Мужчины. Байдарка-двойка, 500 м. Финал
14:50 — Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м. Финал
10 августа
14:00 — Женщины. Байдарка-одиночка, 500 м. Финал
14:20 — Мужчины. Байдарка-одиночка, 1000 м. Финал
14:50 — Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м. Финал
Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.