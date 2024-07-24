Пять игроков женской сборной Австралии по водному поло заразились коронавирусом

Пять игроков австралийской команды по водному поло сдали положительный тест перед Олимпийскими играми — 2024, сообщает RMC.

Были приняты меры, чтобы не допустить заражения остальных членов команды, включая мужчин. Всего в составе женской сборной Австралии по водному поло 13 человек. Они должны начать свой олимпийский турнир 31 июля игрой со сборной Нидерландов.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.