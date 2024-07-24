Академическая гребля, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по академической гребле.
27 июля
10:00- Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды
11:12 — Женщины. Одиночка. Предварительные заезды
12:30 — Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды
13:00 — Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды
13:30 — Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды
13:50 — Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды
28 июля
10:00 — Женщины. Одиночка. Утешительные заезды
10:36 — Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды
11:10 — Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды
11:20 — Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды
11:30 — Женщины. Двойка распашная. Предварительные заезды
12:00 — Мужчины. Двойка распашная. Предварительные заезды
12:30 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Предварительные заезды
13:00 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Предварительные заезды
13:30 — Женщины. Четвёрка распашная. Предварительные заезды
13:50 — Мужчины. Четвёрка распашная. Предварительные заезды
29 июля
10:30 — Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F
10:54 — Женщины. Одиночка Полуфиналы E/F
11:20 — Мужчины. Двойка распашная. Утешительные заезды
11:30 — Женщины. Двойка распашная. Утешительные заезды
11:40 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Утешительные заезды
12:00 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Утешительные заезды
12:20 — Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
12:30 — Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
12:40 — Мужчины. Восьмёрка. Предварительные заезды
13:00 — Женщины. Восьмёрка. Предварительные заезды
30 июля
10:30 — Женщины. Одиночка. Четвертьфиналы
11:10 — Мужчины. Одиночка. Четвертьфиналы
11:50 — Женщины. Двойка парная. Полуфиналы A/B
12:10 — Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы A/B
12:30 — Женщины. Четвёрка распашная. Утешительные заезды
12:40 — Мужчины. Четвёрка распашная. Утешительные заезды
31 июля
10:30 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал C
10:42 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал C
10:54 — Мужчины. Одиночка Полуфиналы C/D
11:14 — Женщины. Одиночка Полуфиналы C/D
11:34 — Мужчины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B
11:54 — Женщины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B
12:14 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Полуфиналы A/B
12:34 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Полуфиналы A/B
13:02 — Мужчины. Четвёрка парная. Финал B
13:14 — Женщины. Четвёрка парная. Финал B
13:26 — Мужчины. Четвёрка парная. Финал
13:38 — Женщины. Четвёрка парная. Финал
1 августа
10:30 — Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B
10:50 — Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B
11:10 — Женщины. Восьмёрка. Утешительные заезды
11:20 — Мужчины. Восьмёрка. Утешительные заезды
11:30 — Женщины. Двойка парная. Финал B
11:42 — Мужчины. Двойка парная. Финал B
11:54 — Женщины. Четвёрка распашная. Финал B
12:06 — Мужчины. Четвёрка распашная. Финал B
12:18 — Женщины. Двойка парная. Финал
12:30 — Мужчины. Двойка парная. Финал
12:50 — Женщины. Четвёрка распашная. Финал
13:10 — Мужчины. Четвёрка распашная. Финал
2 августа
10:30 — Мужчины. Одиночка. Финал F
10:42 — Женщины. Одиночка. Финал F
10:54 — Мужчины. Одиночка. Финал E
11:06 — Женщины. Одиночка. Финал E
11:18 — Мужчины. Одиночка. Финал D
11:30 — Женщины. Одиночка. Финал D
11:42 — Мужчины. Двойка распашная. Финал B
11:54 — Женщины. Двойка распашная. Финал B
12:06 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал B
12:18 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал B
12:30 — Мужчины. Двойка распашная. Финал
12:42 — Женщины. Двойка распашная. Финал
13:02 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал
13:22 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал
3 августа
10:30 — Женщины. Одиночка. Финал C
10:42 — Мужчины. Одиночка. Финал C
10:54 — Женщины. Одиночка. Финал B
11:06 — Мужчины. Одиночка. Финал B
11:18 — Женщины. Одиночка. Финал
11:30 — Мужчины. Одиночка. Финал
11:50 — Женщины. Восьмёрка. Финал
12:10 — Мужчины. Восьмёрка. Финал