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Академическая гребля, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по академической гребле.

27 июля

10:00- Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

11:12 — Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

12:30 — Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

13:00 — Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

13:30 — Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

13:50 — Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

28 июля

10:00 — Женщины. Одиночка. Утешительные заезды

10:36 — Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды

11:10 — Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды

11:20 — Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды

11:30 — Женщины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12:00 — Мужчины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12:30 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Предварительные заезды

13:00 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Предварительные заезды

13:30 — Женщины. Четвёрка распашная. Предварительные заезды

13:50 — Мужчины. Четвёрка распашная. Предварительные заезды

29 июля

10:30 — Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F

10:54 — Женщины. Одиночка Полуфиналы E/F

11:20 — Мужчины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11:30 — Женщины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11:40 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Утешительные заезды

12:00 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Утешительные заезды

12:20 — Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

12:30 — Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

12:40 — Мужчины. Восьмёрка. Предварительные заезды

13:00 — Женщины. Восьмёрка. Предварительные заезды

30 июля

10:30 — Женщины. Одиночка. Четвертьфиналы

11:10 — Мужчины. Одиночка. Четвертьфиналы

11:50 — Женщины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12:10 — Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12:30 — Женщины. Четвёрка распашная. Утешительные заезды

12:40 — Мужчины. Четвёрка распашная. Утешительные заезды

31 июля

10:30 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал C

10:42 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал C

10:54 — Мужчины. Одиночка Полуфиналы C/D

11:14 — Женщины. Одиночка Полуфиналы C/D

11:34 — Мужчины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

11:54 — Женщины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

12:14 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Полуфиналы A/B

12:34 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Полуфиналы A/B

13:02 — Мужчины. Четвёрка парная. Финал B

13:14 — Женщины. Четвёрка парная. Финал B

13:26 — Мужчины. Четвёрка парная. Финал

13:38 — Женщины. Четвёрка парная. Финал

1 августа

10:30 — Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B

10:50 — Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B

11:10 — Женщины. Восьмёрка. Утешительные заезды

11:20 — Мужчины. Восьмёрка. Утешительные заезды

11:30 — Женщины. Двойка парная. Финал B

11:42 — Мужчины. Двойка парная. Финал B

11:54 — Женщины. Четвёрка распашная. Финал B

12:06 — Мужчины. Четвёрка распашная. Финал B

12:18 — Женщины. Двойка парная. Финал

12:30 — Мужчины. Двойка парная. Финал

12:50 — Женщины. Четвёрка распашная. Финал

13:10 — Мужчины. Четвёрка распашная. Финал

2 августа

10:30 — Мужчины. Одиночка. Финал F

10:42 — Женщины. Одиночка. Финал F

10:54 — Мужчины. Одиночка. Финал E

11:06 — Женщины. Одиночка. Финал E

11:18 — Мужчины. Одиночка. Финал D

11:30 — Женщины. Одиночка. Финал D

11:42 — Мужчины. Двойка распашная. Финал B

11:54 — Женщины. Двойка распашная. Финал B

12:06 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал B

12:18 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал B

12:30 — Мужчины. Двойка распашная. Финал

12:42 — Женщины. Двойка распашная. Финал

13:02 — Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал

13:22 — Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал

3 августа

10:30 — Женщины. Одиночка. Финал C

10:42 — Мужчины. Одиночка. Финал C

10:54 — Женщины. Одиночка. Финал B

11:06 — Мужчины. Одиночка. Финал B

11:18 — Женщины. Одиночка. Финал

11:30 — Мужчины. Одиночка. Финал

11:50 — Женщины. Восьмёрка. Финал

12:10 — Мужчины. Восьмёрка. Финал