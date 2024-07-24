Вембаньяма всё ещё не верит, что будет выступать на Олимпийских играх

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового, Виктор Вембаньяма высказался по поводу своих ощущений и ожиданий от выступления на Олимпийских играх — 2024.

«Попасть на Олимпийские игры всё ещё остаётся мечтой. Я рассматриваю это почти как любой другой спортивный опыт, но куда более требовательный. Морально эмоции огромные. Трудно осознать, что это действительно Олимпиада. Конечно, это отличается от того, когда я смотрел Игры по телевизору. Это всё ещё моя мечта.

Но я рад тому, куда движется наша команда. У игроков и тренерского штаба правильная энергия. Мы — коллектив, которому нужно узнать друг друга за очень короткое время. Есть игроки, с которыми я никогда раньше не играл. Это наша домашняя Олимпиада. На нас огромная ответственность, с которой, я верю, мы справимся», — заявил Вембаньяма на пресс-конференции.

Баскетбольные игры начнутся с 26 июля. В группе B вместе с Францией находятся команды Японии, Германии и Бразилии.