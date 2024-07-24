Водное поло, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по водному поло. Восемь сборных будут разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей женского турнира по водному поло на Играх-2024.
27 июля
Группа A
15:00. Нидерланды — Венгрия
21:05. Австралия — Китай
Группа B
16:35. Греция — США
19:30. Испания — Франция
29 июля
Группа B
15:00. Франция — Италия
16:35. США — Испания
Группа A
19:30. Китай — Нидерланды
21:05 Венгрия — Канада
31 июля
Группа A
15:00. Нидерланды — Австралия
16:35. Канада — Китай
Группа B
19:30. Италия — США
21:05. Испания — Греция
2 августа
Группа A
15:00. Австралия — Канада
21:05. Китай — Венгрия
Группа В
16:35. Греция — Италия
19:30. США — Франция
4 августа
Группа A
15:00. Венгрия — Австралия
19:30. Канада — Нидерланды
Группа B
16:35. Италия — Испания
21:05. Франция — Греция
6 августа
15:00. Четвертьфинал.
16:35. Четвертьфинал.
20:00. Четвертьфинал.
21:35. Четвертьфинал.
8 августа
14:00. Полуфинал за 5-8-е места.
19:00. Полуфинал за 5-8-е места.
15:35. Полуфинал.
20:35. Полуфинал.
10 августа
10:00. Матч за 7-е место
11:35. Матч за 3-е место
15:00. Матч за 5-е место
16:35. Финал