Водное поло, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по водному поло. Восемь сборных будут разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей женского турнира по водному поло на Играх-2024.

27 июля

Группа A

15:00. Нидерланды — Венгрия

21:05. Австралия — Китай

Группа B

16:35. Греция — США

19:30. Испания — Франция

29 июля

Группа B

15:00. Франция — Италия

16:35. США — Испания

Группа A

19:30. Китай — Нидерланды

21:05 Венгрия — Канада

31 июля

Группа A

15:00. Нидерланды — Австралия

16:35. Канада — Китай

Группа B

19:30. Италия — США

21:05. Испания — Греция

2 августа

Группа A

15:00. Австралия — Канада

21:05. Китай — Венгрия

Группа В

16:35. Греция — Италия

19:30. США — Франция

4 августа

Группа A

15:00. Венгрия — Австралия

19:30. Канада — Нидерланды

Группа B

16:35. Италия — Испания

21:05. Франция — Греция



6 августа

15:00. Четвертьфинал.

16:35. Четвертьфинал.

20:00. Четвертьфинал.

21:35. Четвертьфинал.

8 августа

14:00. Полуфинал за 5-8-е места.

19:00. Полуфинал за 5-8-е места.

15:35. Полуфинал.

20:35. Полуфинал.

10 августа

10:00. Матч за 7-е место

11:35. Матч за 3-е место

15:00. Матч за 5-е место

16:35. Финал