Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской турнир по водному поло. 12 сборных будут разбиты на две подгруппы. В четвертьфинал выйдут по четыре команды из каждой группы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского турнира по водному поло на Играх-2024.

28 июля

Группа B

11:30. Австралия — Испания

13:05. Сербия — Япония

20:30. Франция — Венгрия

Группа A

16:00. Италия — США

17:35. Хорватия — Черногория

22:05. Румыния — Греция

30 июля

Группа B

11:30. Австралия — Сербия

16:00. Япония — Франция

22:05. Испания — Венгрия

Группа A

13:05. Хорватия — Италия

17:35. США — Румыния

20:30. Черногория — Греция

1 августа

Группа A

11:30. Греция — США

17:35. Италия — Черногория

20:30. Румыния — Хорватия

Группа B

13:05. Сербия — Испания

16:00. Франция — Австралия

22:05. Венгрия — Япония

3 августа

Группа B

11:30. Испания — Япония

16:00. Австралия — Венгрия

20:30. Сербия — Франция

Группа A

13:05. Хорватия — Греция

17:35. Черногория — США

22:05. Италия — Румыния

5 августа

Группа B

13:00. Венгрия — Сербия

14:35. Австралия -Япония

21:05. Франция — Испания

Группа A.

16:10. Греция — Италия

19:30. Хорватия — США

22:40. Румыния — Черногория

7 августа

15:00. 1/4 финала

16:35. 1/4 финала

20:00. 1/4 финала

21:35. 1/4 финала

9 августа

14:00. Полуфинал за 5-8-е места

19:00.Полуфинал за 5-8-е места

15:35. 1/2 финала

20:35. 1/2 финала

10 августа

10:00. Матч за 7-е место

11:35. Матч за 3-е место

15:00. Финал