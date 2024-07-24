Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской турнир по водному поло. 12 сборных будут разбиты на две подгруппы. В четвертьфинал выйдут по четыре команды из каждой группы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского турнира по водному поло на Играх-2024.
28 июля
Группа B
11:30. Австралия — Испания
13:05. Сербия — Япония
20:30. Франция — Венгрия
Группа A
16:00. Италия — США
17:35. Хорватия — Черногория
22:05. Румыния — Греция
30 июля
Группа B
11:30. Австралия — Сербия
16:00. Япония — Франция
22:05. Испания — Венгрия
Группа A
13:05. Хорватия — Италия
17:35. США — Румыния
20:30. Черногория — Греция
1 августа
Группа A
11:30. Греция — США
17:35. Италия — Черногория
20:30. Румыния — Хорватия
Группа B
13:05. Сербия — Испания
16:00. Франция — Австралия
22:05. Венгрия — Япония
3 августа
Группа B
11:30. Испания — Япония
16:00. Австралия — Венгрия
20:30. Сербия — Франция
Группа A
13:05. Хорватия — Греция
17:35. Черногория — США
22:05. Италия — Румыния
5 августа
Группа B
13:00. Венгрия — Сербия
14:35. Австралия -Япония
21:05. Франция — Испания
Группа A.
16:10. Греция — Италия
19:30. Хорватия — США
22:40. Румыния — Черногория
7 августа
15:00. 1/4 финала
16:35. 1/4 финала
20:00. 1/4 финала
21:35. 1/4 финала
9 августа
14:00. Полуфинал за 5-8-е места
19:00.Полуфинал за 5-8-е места
15:35. 1/2 финала
20:35. 1/2 финала
10 августа
10:00. Матч за 7-е место
11:35. Матч за 3-е место
15:00. Финал