США и Израиль получили право использовать своих полицейских для охраны спортсменов на ОИ

США и Израиль смогут использовать своих полицейских для охраны спортсменов на предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Мы согласовали присутствие израильских полицейских для охраны своих спортсменов, также мы это согласовали и для США», — сказал глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Ранее стало известно, что лидер баскетбольной сборной США Леброн Джеймс и вторая ракетка мира теннисистка Кори Гауфф стали знаменосцами звёздно-полосатых на церемонии открытия Олимпиады-2024.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Недавно МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек.