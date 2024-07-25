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Регби, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже: результаты матчей 1-го тура

Регби, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже: результаты матчей 1-го тура
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24 июля прошли матчи первого тура по регби среди мужчин. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Группа B, 16:30 — Австралия — Самоа – 21:14
Группа В, 17:00 — Аргентина — Кения – 31:12
Группа С, 17:30 — Франция — США – 12:12
Группа С, 18:00 — Фиджи — Уругвай – 40:12
Группа А, 18:30 — Ирландия — ЮАР – 10:5
Группа А, 19:00 — Новая Зеландия — Япония — 40:12

Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже и завершится 11 августа.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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