Регби, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже: результаты матчей 2-го тура

24 июля прошли матчи второго тура по регби среди мужчин. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Группа В. 20:00 — Австралия — Кения 21:7

Группа В. 20:30 — Аргентина — Самоа 28:12

Группа С. 21:00 — Франция — Уругвай 19:12

Группа С. 21:30 — Фиджи — США 38:12

Группа А. 22:00 — Ирландия — Япония 40:5

Группа А. 22:30 — Новая Зеландия — ЮАР 17:5

Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже и завершится 11 августа.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Веснина показала номер в Олимпийской деревне ОИ-2024: