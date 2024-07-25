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Регби, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже: результаты матчей 2-го тура

Регби, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже: результаты матчей 2-го тура
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24 июля прошли матчи второго тура по регби среди мужчин. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Группа В. 20:00 — Австралия — Кения 21:7
Группа В. 20:30 — Аргентина — Самоа 28:12
Группа С. 21:00 — Франция — Уругвай 19:12
Группа С. 21:30 — Фиджи — США 38:12
Группа А. 22:00 — Ирландия — Япония 40:5
Группа А. 22:30 — Новая Зеландия — ЮАР 17:5

Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже и завершится 11 августа.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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