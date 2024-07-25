Футбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 1-го тура, 24 июля
24 июля стартовал первый игровой день олимпийского турнира по футболу в Париже. Он вместил в себя восемь матчей команд из групп А, В С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты олимпийского турнира по футболу на 24 июля.
- Группа А. Гвинея U23 — Новая Зеландия U23 — 1:2.
- Группа А. Франция U23 — США U23 — 3:0.
- Группа B. Аргентина U23 — Марокко U23. — 1:2.
- Группа B. Ирак U23 — Украина U23 — 2:1.
- Группа С. Узбекистан U23 — Испания U23. — 1:2.
- Группа С. Египет U23 — Доминиканская Республика U23. — 0:0.
- Группа D. Япония U23 — Парагвай U23. — 5:0.
- Группа D. Мали U23 — Израиль U23. — 1:1.
Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже пройдёт с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (ДВ).
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