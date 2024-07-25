В Сборной Аргентины выступили с заявлением о скандальном матче с Марокко на ОИ-2024

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Чики Тапиа заявил, что AFA подала официальную жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА по делу скандального матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2).



«Прискорбно то, что нам, аргентинцам, пришлось пережить сегодня в Сент-Этьене. Почти два часа мы ждали в раздевалке, а нашим игрокам пришлось снова выйти, чтобы размяться и продолжить матч, который олжен был быть прерван главным судьёй после вторжения на поле марокканских зрителей и насилия, которому подверглась аргентинская делегация. Это на самом деле было бессмысленно и противоречит правилам соревнований.

Более того, мнения капитанов обеих команд, которые считали, что игру не следовало возобновлять, не были услышаны. Со стороны Аргентинской футбольной ассоциации мы уже подали жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы можно было принять соответствующие меры регулирования и наложить санкции на виновных», — приводит слова Чики Тапиа Mundo Albiceleste.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.

Материалы по теме Сборная Марокко победила Аргентину на ОИ-2024 благодаря скандальной доигровке матча

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: