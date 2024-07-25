Сборную Аргентины освистали во время исполнения гимна в матче с Марокко на ОИ-2024

Национальный гимн Аргентины был встречен освистыванием в первом матче мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже между «альбиселесте» и сборной Марокко (1:2). Об этом сообщает Goal.

По информации источника, французские болельщики отреагировали на расистские скандирования Энцо Фернандеса после победы Аргентины на Кубке Америки — 2024.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже пройдёт с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (ДВ).

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