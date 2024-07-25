Сотрудника сборной Канады по футболу приговорили к восьми месяцам условно за слежку на ОИ

Канадский сотрудник, который был пойман на шпионаже за тренировками в Новой Зеландии с помощью дрона, был приговорен к восьми месяцам условного тюремного заключения. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на заявление прокуратуры Сент-Этьена.

По информации источника, суд по делу о шпионаже прошёл в среду днём и принял обвинительный приговор, который сопровождался конфискацией всех электронных устройств видеоанализа, найденных в гостиничном номере сотрудника.

Также отмечается, что Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против канадской команды и тренера, который пропустит игру с Новой Зеландией.

Ранее сообщалось, что тренировка сборной Новой Зеландии, которая проходила во вторник, была прервана из‑за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады. Позднее НОК Канады принёс извинения НОК Новой Зеландии, а также Федерации футбола страны из‑за этого инцидента.

Сборные Новой Зеландии и Канады сыграют в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира 25 июля. Женский футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 25 июля по 10 августа.

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