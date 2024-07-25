«Это исторический позор». Чемпион мира Отаменди — о скандальном матче с Марокко на ОИ-2024

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал скандальный матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2).

«Это исторический позор. Ничего подобного раньше не случалось. Сборная Марокко не хотела играть, и мы тоже. Мы ждали час и сорок минут, но никто нам ничего не сказал. Это расстраивает, потому что это Олимпийские игры», — приводит слова Отаменди All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.

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