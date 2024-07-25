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В Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры

В Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры
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Участники летних Олимпийских игр — 2024 в Париже будут обеспечены кондиционерами для обеспечения комфортной температуры, сообщает Yahoo Sports. По данным источника, в Олимпийскую деревню, где во время соревнований будут проживать свыше 10 тысяч спортсменов, завозят тысячи устройств для охлаждения воздуха.

Ранее организаторы Олимпиады-2024 заявляли о желании провести самые «экологичные» Игры в истории, полностью отказавшись от установки кондиционеров в номерах спортсменов с целью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако против этого резко воспротивились национальные олимпийские комитеты ряда стран-участниц, некоторые из которых пригрозили покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будет создана оптимальная температура.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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