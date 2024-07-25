Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 25 июля

25 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.

Расписание матчей 25 июля, время московское

Словения — Дания — 10:00

Нидерланды — Ангола — 12:00

Испания — Бразилия — 15:00

Германия — Южная Корея — 17:00

Венгрия — Франция — 20:00

Норвегия — Швеция — 22:00

В женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.