Скандал в матче Аргентины на ОИ, Макгрегор угрожает Нурмагомедову. Главное к утру
Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко (1:2) на Олимпийских играх – 2024 в Париже, ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту». Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко на Играх-2024.
- Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес Хабиба Нурмагомедова.
- Стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту».
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