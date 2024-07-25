Скандал в матче Аргентины на ОИ, Макгрегор угрожает Нурмагомедову. Главное к утру

Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко (1:2) на Олимпийских играх – 2024 в Париже, ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту». Главное к утру в подборке «Чемпионата».