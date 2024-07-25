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25 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпийского футбольного турнира

Скандал в матче Аргентины на ОИ, Макгрегор угрожает Нурмагомедову. Главное к утру
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Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко (1:2) на Олимпийских играх – 2024 в Париже, ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко на Играх-2024.
  2. Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес Хабиба Нурмагомедова.
  3. Стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту».
  4. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро-2024.
  5. Стал известен клуб, который провёл переговоры с Жоау Феликсом, это не «Барселона».
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