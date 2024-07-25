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В женской сборной Австралии по водному поло обнаружен коронавирус сразу у пяти игроков

В женской сборной Австралии по водному поло обнаружен коронавирус сразу у пяти игроков
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Пять игроков женской сборной Австралии по водному поло сдали положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает RMS Sport.

По информации источника, были приняты меры для предотвращения заражения остальной части команды, в том числе среди мужчин.

«Мы лечим коронавирус так же, как и другие вирусы, такие как грипп. Мы не в Токио. Игроки не особенно больны и продолжают тренироваться. У нас есть собственное оборудование для тестирования, которое позволяет нам очень быстро получить эту информацию и вмешаться как в плане диагностики, так и в плане лечения», — сказала глава австралийской делегации Анна Меарс.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Первый матч женская сборная Австралии должна провести 31 июля со сборной Нидерландов.

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