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Гандболистки из Швеции закупили матрасы ИКЕА из-за условий проживания на ОИ-2024

Гандболистки из Швеции закупили матрасы ИКЕА из-за условий проживания на ОИ-2024
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Большинство игроков женской сборной Швеции по гандболу остались недовольными матрасами из рыболовных сетей, которыми организаторы Олимпиады-2024 в Париже укомплектовали кровати в Олимпийской деревне под лозунгом соблюдения экологической чистоты, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, спортсменок не устроила чрезмерная жёсткость предложенных им матрасов. Сообщается, что для полноценного отдыха гандболистки закупили за собственный счёт матрасы производства шведской фирмы ИКЕА.

Женская сборная Швеции по гандболу возьмёт старт на Олимпиаде-2024 матчем с национальной командой Норвегии 25 июля — за день до официального открытия Игр. Помимо норвежек, соперниками Швеции по группе являются команды Дании, Германии, Словении и Южной Кореи.

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