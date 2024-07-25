Регби, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 25 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в среду, 24 июля, стартовал мужской турнир по регби-7. В группе A играют сборные Новой Зеландии, Ирландии, ЮАР и Японии, в группу B попали Аргентина, Австралия, Самоа, Кения. Группу C составили национальные команды Фиджи, Франции, США и Уругвая. Сегодня, 25 июля, до официального открытия Олимпиады в Париже, состоятся матчи второго игрового дня турнира по регби.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей регбийного турнира 25 июля (время начала — московское).

25 июля:

Группа В, 15:00 — Самоа — Кения

Группа В, 15:30 — Аргентина — Австралия

Группа С, 16:00 — США — Уругвай

Группа С, 16:30 — Фиджи — Франция

Группа А, 17:00 — ЮАР — Япония

Группа А, 17:30 — Новая Зеландия — Ирландия.

После первого дня соревнований лидерами в группах A, B и С являются сборные Новой Зеландии, Аргентины и Фиджи соответственно.