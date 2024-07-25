Первый олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу был ограблен по пути на Игры в Париж

Первый олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу австралиец Логан Мартин был ограблен в Бельгии перед поездкой на Игры-2024 в Париж.

«К счастью, моих велосипедов там не было, хотя там были мои спортивные сумки с кое‑какими вещами. Какое безумное начало поездки», — написал Мартин в своём аккаунте в соцсетях.

По информации спортсмена, грабители разбили окно фургона и похитили его личные вещи: рюкзак, бумажник и снаряжение. Также из автомобиля исчез массажный стол физиотерапевтов. Некоторые сумки и вещи были разбросаны в местном парке неподалеку от фургона, их удалось обнаружить.

30-летний Логан Мартин — чемпион Игр-2020 в Лондоне, там разыгрывались первые в истории BMX‑фристайла олимпийские награды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по BMX‑фристайлу у мужчин пройдут 30–31 июля.