Российский борец Сидаков: американцы писали письма, чтобы нас допустили на Олимпиаду

Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира российский борец-вольник Заурбек Сидаков рассказал, что американские борцы писали письма с просьбой допустить сборную России на олимпийский турнир.

— Как американцы отреагировали на отсутствие россиян на Олимпиаде?

— Они хотят, чтобы мы боролись. Они даже говорили, что писали письма о нашем допуске. Молодцы. Они, наоборот, за то, чтобы наша команда выступила. Но что поделать...» — сказал Сидаков в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных, при том что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.

Позднее ФСБР объявила о том, что сборная России пропустит Олимпиаду-2024.