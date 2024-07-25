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Губерниев рассказал, какой вид спорта с участием россиян будет самым интересным на ОИ-2024

Губерниев рассказал, какой вид спорта с участием россиян будет самым интересным на ОИ-2024
Дмитрий Губерниев
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой вид спорта с участием россиян будет самым интересным на Олимпиаде-2024.

«Теннис приходит первым на ум в вопросе самого интересного вида на Олимпиаде с россиянами. Конечно, ещё борьба. Но в любом виде спорта будет очень интересно, где будут наши спортсмены», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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