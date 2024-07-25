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Новости дня 24 июля — в видео «Чемпионата»

Новости дня 24 июля — в видео «Чемпионата»
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Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 24 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 24 июля:

1) Сборная Марокко победила Аргентину на ОИ-2024 благодаря скандальной доигровке матча.

2) «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса.

3) Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпийские игры — 2024.

4) Стала известна сумма трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».

5) Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту Юнайтед».

6) Стали известны места проведения ОИ-2030 и ОИ-2034.

7) Сборная Украины сенсационно уступила Ираку на Олимпиаде-2024.

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Новости. Олимпиада 2024
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