Новости дня 24 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 24 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 24 июля:

1) Сборная Марокко победила Аргентину на ОИ-2024 благодаря скандальной доигровке матча.

2) «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса.

3) Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпийские игры — 2024.

4) Стала известна сумма трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».

5) Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту Юнайтед».

6) Стали известны места проведения ОИ-2030 и ОИ-2034.

7) Сборная Украины сенсационно уступила Ираку на Олимпиаде-2024.