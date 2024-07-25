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Сидаков — о недопуске на ОИ-2024: я не мог нормально тренироваться, пропала мотивация

Сидаков — о недопуске на ОИ-2024: я не мог нормально тренироваться, пропала мотивация
Заурбек Сидаков
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Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира российский борец-вольник Заурбек Сидаков рассказал о том, как воспринял новость о недопуске на Олимпиаду-2024.

«Когда нам сказали, что мы не едем на Олимпиаду, я пришёл на тренировку и даже не смог нормально позаниматься. Это была не горечь. Просто пропала мотивация. Это были первые эмоции. Хотелось просто поехать в горы, проветрить голову. Когда человек тренируется, днём и ночью думает только об одном, отдаёт себя на тренировках, любой на моём месте тоже бы разочаровался», — сказал Сидаков в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

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Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных, при том что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.

Позднее ФСБР объявила о том, что сборная России пропустит Олимпиаду-2024.

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Новости. Олимпиада 2024
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