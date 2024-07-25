Женская сборная Дании по гандболу начала Олимпиаду-2024 с победы над Словенией

Женская сборная Дании обыграла сборную Словении на старте гандбольного олимпийского турнира. Датчанки оказались сильнее своих соперниц со счётом 27:19.

Игра проходила на стадионе «Париж-Юг». Первый тайм встречи завершился также в пользу датчанок — 14:11. Победительницы встречи совершили 45 бросков против 38 у соперниц. Датчанкам удалось заработать семь очков на ударах с фланга, шесть очков с девятиметровой дистанции. Лидерами по количеству набранных очков стали Трине Эстергор Йенсен и Эмма Фриис (обе — по пять очков).

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Всего в олимпийском Париже выступит 15 спортсменов из России.