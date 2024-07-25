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Алия Мустафина вошла в топ лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN

Алия Мустафина вошла в топ лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN
Алия Мустафина
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Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина вошла в список лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN. Эксперты и журналисты издания оценили достижения спортсменки, на которые по-прежнему равняются в спортивной гимнастике. Рейтинг возглавил Майкл Фелпс.

Топ-10 лучших олимпийцев по версии ESPN выглядит так:

1. Майкл Фелпс (США, плавание).
2. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика).
3. Усэйн Болт (Ямайка, лёгкая атлетика).
4. Кэти Ледеки (США, плавание).
5. Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи).
6. Эллисон Феликс (США, лёгкая атлетика).
7. Шон Уайт (США, сноуборд).
8. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, лёгкая атлетика).
9. Кохей Учимура (Япония, спортивная гимнастика).
10. Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание).
...
13. Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика).

Напомним, 26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. Российские спортсмены выступят в нейтральном составе.

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