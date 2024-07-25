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Зайцева: когда иностранцы приедут на Игры БРИКС, то это будет сопоставимо с Олимпиадой

Зайцева: когда иностранцы приедут на Игры БРИКС, то это будет сопоставимо с Олимпиадой
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Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Ольга Зайцева сравнила Игры стран БРИКС и Олимпийские игры.

«Сейчас пытаются организовать соревнования, помимо Олимпиады. Всё по методу проб и ошибок. Если в будущем будет цель, создадутся игры наподобие Олимпиады. Или народ раскроет глаза, всё перевернётся и встанет на свои рельсы — без политической подоплёки. Потому что сейчас действительно раздутая политическая игра, спортсмены страдают.

Если статус Игр БРИКС и дружбы приравнять к Олимпиаде, то можно будет это сравнить. Когда иностранцы увидят эти игры, будут приезжать, то будут сопоставимы с Олимпийскими играми. Но и Олимпиада сейчас совершенно другая, не такая, как раньше. Там народ занимается немного не тем, чем надо. Хотя возможно, что там спортсмены сами страдают от такой ситуации», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую награду.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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