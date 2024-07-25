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Глава международной федерации заявил, что сожалеет об отсутствии борцов из России на ОИ

Глава международной федерации заявил, что сожалеет об отсутствии борцов из России на ОИ
Ненад Лалович
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Президент международной федерации «Объединённый мир борьбы» (UWW) Ненад Лалович заявил о том, что сожалеет об отсутствии российских борцов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Конечно, можно только сожалеть об этом, потому что, несомненно, их участие сделало бы олимпийский турнир сильнее. Но это их решение, и мы как федерация должны уважать его. Я не исключал такой возможности, но это совсем не доставляет мне радости», — приводит слова Лаловича ТАСС.

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных, при том что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.

Позднее ФСБР объявила о том, что сборная России пропустит Олимпиаду-2024.

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