Участники Игр в Париже недовольны нехваткой продуктов в Олимпийской деревне

Спортсмены пожаловались на нехватку продуктов в Олимпийской деревне Парижа-2024. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, организаторам пришлось нормировать продукты, чтобы их хватило на всех. К примеру, спортсмены жаловались на скорость пополнения запасов куриных яиц и некоторых других продуктов. Управляющий рестораном Sodexo Live сообщил, что следит за отзывами спортсменов и активно работает над адаптацией поставок к увеличению мощности ресторанов в Олимпийской деревне, а также к фактическому потреблению, наблюдавшемуся в первые дни. Компания Carrefour, ответственная за поставку 600 тонн свежих продуктов для питания спортсменов во время Игр, подтвердила, что с учётом первых оценок потребляемых блюд её попросили рассмотреть увеличение первоначально запланированных объёмов поставок, которые компания сможет удовлетворить.

Ранее гандболистки сборной Швеции остались недовольными матрасами из рыболовных сетей, которыми организаторы Олимпиады-2024 в Париже укомплектовали кровати в Олимпийской деревне.