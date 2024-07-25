Нидерландские гандболистки обыграли Анголу в стартовом матче Олимпиады-2024

Гандболистки сборной Нидерландов обыграли соперниц из Анголы в первом матче команд на олимпийском турнире. Матч завершился со счётом 34:31.

Первый тайм встречи завершился с минимальным перевесом в пользу нидерландок — 19:18. Во второй 30-минутке победительницы оторвались на пять мячей от соперниц и не давали им приблизиться более чем на два мяча.

Нидерланды и Ангола выступают в группе B вместе со сборными Франции, Венгрии, Испании и Бразилии. В следующей встрече нидерландские гандболистки сыграют со сборной Франции, а Ангола сыграет с Испанией.

Сегодняшние соперницы встречались между собой на предыдущих Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Тогда нидерландские гандболистки одержали более убедительную победу — 37:28.