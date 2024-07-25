Корейская лучница установила мировой рекорд на Олимпиаде-2024

Корейская спортсменка Си Хён Лим установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже.

Во время квалификации лучнице удалось набрать 694 очка за 72 выстрела. Предыдущим мировым рекордом было достижение её соотечественницы Кан Че Ён (692), которое та установила в 2019 году.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля. Сегодня там состоялась жеребьёвка соревнований по теннису.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.